穆迪：希腊退出欧元区的可能性明显上升

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
路透纽约7月23日电---一位美国穆迪投资服务公司(Moody's)的分析师周一表示,希腊退出欧元区的可能性已经上升,但种可能性仍不是该评级机构的基础情景假设.
年初以来,希腊"退出的可能性已明显增加,"穆迪主权风险组驻伦敦的分析师Sarah Carlson称,"而且是非常实质性的增加."
她说,但穆迪并不认为其他国家可能离开欧元区.
"我们认为不存在发生这种事件的实质可能."她说.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。