穆迪：希腊退出欧元区的可能性明显上升

《经济日报》：特朗普改狂态作风 言之尚早

美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。