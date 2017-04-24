穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健

路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。

至于地产商由2016年至今取得的强劲住宅预售成绩，则要在2018年或以后才会在损益表确认及反映出来。

穆迪表示，由于写字楼租金收入强劲，资产质素良好，预计2017-18财年，九家受评的香港地产商的绝对EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）将保持稳定。

该行指，该九家地产商中，其中三家的盈利增长将优于同业，分别是新鸿基地产(0016.HK)、长实地产(1113.HK)及领展房产信托基金(0823.HK)。

穆迪预期未来12-18个月香港甲级写字楼的租金可望上升5-10%，因租赁需求持续稳固，且中环核心商业区的供应有限。

零售收租物业方面，穆迪估计租金负面压力将会缓和，因本地零售业销售额下跌情况逐渐改善，预计未来12-18个月整体购物商场零售额将下跌约5%。

该行指出，受评的地产商旗下商场出租率高企，资产质素优良，加上积极的租务管理，将有助稳定其零售物业的EBITDA。

在住宅市场方面，香港一手住宅预售强劲，这情况对地产商现金流和未来收入确认有正面的信用影响。但目前处于历史高位的住宅楼价能否持续，目前仍未能确定。因政府本月稍早出招堵塞投资者以首次置业身分，以一份文书购入多个住宅单位（即＂一约多伙＂），从而规避支付15%的较高印花税率的漏洞后，投资性需求或会降低。

此外，穆迪指假如市场流动性下降，将会减低内地地产商在香港投地的兴趣，这或会令到住宅楼价转弱。该行指，在2016年4月至2017年3月底止财年，以地价计有55%的政府招标住宅土地由内房企业投得，包括多幅位于九龙启德的土地，以及一幅位于鸭脷洲的土地。（完）