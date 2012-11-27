穆迪称印度评等展望稳定 部分因为储蓄和投资率均高

路透11月27日电---穆迪周二指出,当前债信评等Baa3的印度,其评等展望稳定,部分是因该国储蓄和投资率均高.印度目前正面临能否避免遭其他信评机构降评的激烈争论.

穆迪在对印度的年度信用分析中并称,印度经济规模庞大且多元,国内生产总值(GDP)强劲增长,都对评等形成支撑.穆迪表示该项分析不会构成采取调整评等行动.

然而穆迪称,"印度社会和实体基础建设欠佳,政府赤字和负债比率较高,一再出现通胀压力且运营环境有不确定性,都对债信构成挑战,从而使评等受到牵制."

上月标准普尔警告印度仍有三分之一的可能在未来24个月遭降评,尽管标普称印度在9月启动的一连串改革措施已小幅改善了该国的前景.

惠誉也给予印度负面评等展望.

在面对一连串筹集岁入的挫败後,印度政府正努力解决财赤扩大的问题,这个问题有可能损害该国信用地位,或将引发债信评等遭降至垃圾等级.(完)

--编译 张若琪;审校 李婷仪/王兴亚

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