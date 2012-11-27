穆迪称印度评等展望稳定 部分因为储蓄和投资率均高

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透11月27日电---穆迪周二指出,当前债信评等Baa3的印度,其评等展望稳定,部分是因该国储蓄和投资率均高.印度目前正面临能否避免遭其他信评机构降评的激烈争论.
穆迪在对印度的年度信用分析中并称,印度经济规模庞大且多元,国内生产总值(GDP)强劲增长,都对评等形成支撑.穆迪表示该项分析不会构成采取调整评等行动.
然而穆迪称,"印度社会和实体基础建设欠佳,政府赤字和负债比率较高,一再出现通胀压力且运营环境有不确定性,都对债信构成挑战,从而使评等受到牵制."
上月标准普尔警告印度仍有三分之一的可能在未来24个月遭降评,尽管标普称印度在9月启动的一连串改革措施已小幅改善了该国的前景.
惠誉也给予印度负面评等展望.
在面对一连串筹集岁入的挫败後,印度政府正努力解决财赤扩大的问题,这个问题有可能损害该国信用地位,或将引发债信评等遭降至垃圾等级.(完)
--编译 张若琪;审校 李婷仪/王兴亚
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