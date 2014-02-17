穆迪将意大利评级展望由“负面”上调至“稳定”

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透米兰2月14日 -评级机构穆迪周五将意大利债信评级展望由“负面”上调至“稳定”，欧元区危机以来首次表明对该国主权债务的信心可能出现变化。
意大利正缓缓显示出摆脱60年来最长经济衰退的迹象，且中间偏左政党领导人伦齐准备接任意大利总理，伦齐实施亟需的结构性改革料面临沉重压力。
穆迪在声明中称，其上调意大利评级展望，是基于其财政实力显现韧性、融资成本下降，且该国可能必须利用资源来帮助银行进行资本重组的风险降低。
“意大利融资成本处于历史低位，支撑其强健的债务偿还能力，”穆迪在声明中称，同时其还确认对意大利的“Baa2”评级。
穆迪主管Dietmar Hornung表示，意大利银行业给财政带来的风险愈发有限，因其最大的银行已经强化其资本基础。
标准普尔对意大利的评级为“BBB”，惠誉则给予其“BBB+”的评级，这两家评级公司对意大利的评级展望仍为负面。(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)
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