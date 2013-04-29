穆迪将观察意大利新政府实施改革的能力

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透米兰4月29日 - 评级机构穆迪一名高层主管周一向意大利报纸表示，穆迪将观察意大利新政府整顿经济的能力。
“我们将必须确认新政府的决心，及坚决实行意大利改善信用度所需的结构性改革能力，”穆迪主管Dietmar Hornung向La Repubblica表示。
“目前形势仍然困难，”Hornung指出。
穆迪周五表示，维持意大利主权债评级于Baa2不变，因意大利目前融资成本在合理低位，且基本预算盈余。但因意大利经济危机长期持续，穆迪维持评级展望为负面。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
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