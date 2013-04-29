穆迪维持意大利主权债务评级Baa2 但展望仍为负面

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透米兰4月26日 - 穆迪周五称，维持意大利主权债务评级Baa2不变，因该国当前融资成本较低较合理，并且实现基本预算盈余。
不过穆迪对意大利主权债务评级展望维持负面，因经济危机久拖不决。
市场曾担心，继惠誉在3月初罗马处于政治僵局时调降意大利评级后，该国会面临一连串降评行动。
“支持负面展望的第一个原因是，穆迪认为意大利中期成长率仍然不佳，因当前衰退持续到2013年上半年以后的风险增强，”穆迪在一份声明中称。
穆迪下调对意大利经济预测，现预计萎缩1.8%，此前预计为萎缩1.0%；并预计2014年仅增长0.2%。
穆迪称，目前该国的融资成本较低，为其实施结构性改革赢得时间。不过该机构表示，在目前的政治形势下，这些改革真正付诸实践的难度很大。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 许娜/艾茂林)
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