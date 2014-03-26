穆迪：最新数据显示中国各省政府的债务负担差异很大

穆迪投资者服务公司表示，中国几乎所有31个省政府目前首次在其网站公布了直接和间接债务的规模，显示出中国地方政府在改善其财政状况的透明度方面已迈出重要一步。

穆迪指其中一个主要的结论是，各省政府的债务水平都有很大的差异，因此其信用风险程度各有不同，由中至高不等。

此外，对再融资风险和缺乏透明度的借款性形式的风险敞口也有所不同。鉴于中央政府已收紧对传统融资模式的限制，省政府已竭尽所能采取新的融资方式。

在新的融资模式下，地方政府对透明度低的影子银行市场有较大的依赖，这进一步加强了我们的观点：中国需要发展透明度较高的地方政府债券市场。

穆迪在其刚发表的报告《中国省政府的债务负担显示不同程度的信用风险》 (Debt Burdens of ChineseProvinces Reveal Wide-Ranging Credit Risks) 作出上述结论。

穆迪在上述报告指出，在中国各个省政府中，债务最高者的债务达到其收入的156%，最低者为69%。虽然较高的债务水平通常具负面信用影响，但地方政府可安全持有的债务水平亦取决于制度框架及所产生的收入灵活性。

相比债务金额更重要的是结构性问题，包括债务的限期。相关实体经常因为流动性问题面临财政压力。因此，基于利率及市场准入的风险，拥有大量短期债务的风险会较高。

上述报告亦指出，为应对中央政府收紧地方融资的措施，中国省政府已建立新的借款形式(部分透明度较低)，此举增加了中央政府监察以上债务及市场参与者判断地方政府债务水平的难度。

如上文所述，穆迪报告的结论是，这些趋势显示了发展地方债券市场的重要性，藉以增加地方政府债务水平的透明度、明确偿付责任以及加强地方政府作出投资和借款决定的问责性。(完)

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