2016年绿色债券发行总量有望突破500亿美元--穆迪新闻稿

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
(注：以下新闻稿由穆迪提供)
纽约，2016年2月1日 — 中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。
穆迪投资者服务公司表示，2016年全球绿色债券发行总量有望突破500亿美元并超过2015年的424亿美元，而2015年也是2007年绿色债券首次问世以来发行量最高的一年。
穆迪高级副总裁Henry Shilling称：“我们预计第21届联合国气候变化大会以及计划于今年4月签署的《巴黎协定》将促进绿色债券的新发和续发。”
“尽管债券市场近期遭遇负面冲击，在上述良好背景下，假设市场增长率重回2012至2014年间增长水平，则今年绿色债券发行总量有望远超500亿美元。2015年绿色债券发行量增速从2012年的158%放缓至16%，而2013年和2014年的增速亦分别达到了255%和233%。” Henry Shilling称。
Henry Shilling是在题为《2016年绿色债券发行总量有望突破500亿美元》(Issuance Achieves Record Volume in 2015, Could Exceed $50 billion in 2016) 的穆迪报告发表之际作出上述表述的。
穆迪称机构、高净值投资者和个人投资者对绿色债券的持续兴趣将为绿色债券发行在2015年的发展基础上进一步提供支撑。
穆迪表示监管层鼓励发行和投资绿色债券，以及中国和印度出台绿色债券新规都将拉动绿色债券发行增长。
具体而言，中国的绿色债券市场增速可能比国际市场绿色债券增长更快，原因是中国人民银行将向金融机构发行人在抵押品资格、再贷款和贴息方面提供支持和激励，而其他国家一般没有此类支持政策。
2016年初，中国国家发展与改革委员会亦出台了鼓励非金融企业的绿色债券发行指引。
回顾2015年，穆迪指出共有105家发行人推出了197笔交易，平均单笔交易规模为2.15亿美元。在424亿美元的发行总量中，金融机构是最主要的发行机构，占比约40%，发行量约170亿美元。
第21届联合国气候变化大会召开之前金融机构发行绿色债券活跃，因此2015年第四季度全球绿色发行量大增，发行量达到了152亿美元，创下去年单季最高发行纪录。（完）
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
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