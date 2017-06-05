穆迪称卡塔尔遭断交若破坏贸易及资金流 将影响其信用评级

路透迪拜6月5日 - 信用评级机构穆迪资深分析师Mathias Angonin周一告诉路透，穆迪担心卡塔尔与该地区其他国家的不和，如果导致其贸易和资金流遭破坏，则有可能会对该国信用评级造成冲击。

“不确定性很高。目前对于如何弥合卡塔尔和其他海合会(GCC)国家之间的裂痕，并不是很清楚，”该分析师在迪拜称。

“上次的关系紧张并没有对信用情况造成影响，”他表示，指的是2014年3月沙特、阿联酋和巴林召回各自驻卡塔尔的大使。

“但这一次中断海陆空联系是态势升级，对信用更为不利。而且我们担心，如果破坏了贸易和资金流动，则可能给卡塔尔信用造成冲击。”(完)