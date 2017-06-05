穆迪称卡塔尔遭断交若破坏贸易及资金流 将影响其信用评级

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透迪拜6月5日 - 信用评级机构穆迪资深分析师Mathias Angonin周一告诉路透，穆迪担心卡塔尔与该地区其他国家的不和，如果导致其贸易和资金流遭破坏，则有可能会对该国信用评级造成冲击。
“不确定性很高。目前对于如何弥合卡塔尔和其他海合会(GCC)国家之间的裂痕，并不是很清楚，”该分析师在迪拜称。
“上次的关系紧张并没有对信用情况造成影响，”他表示，指的是2014年3月沙特、阿联酋和巴林召回各自驻卡塔尔的大使。
“但这一次中断海陆空联系是态势升级，对信用更为不利。而且我们担心，如果破坏了贸易和资金流动，则可能给卡塔尔信用造成冲击。”(完)
(编译 刘秀红；; 审校 李春喜)
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