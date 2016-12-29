穆迪下调东芝评级至CAA1 并可能进一步下调

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透12月28日 - 穆迪将东芝(6502.T)评级下调至CAA1，并列入进一步下调观察名单。
穆迪表示，下调东芝评级主要反映出穆迪对东芝短期流动性持续性的担忧加剧。
穆迪还表示，下调东芝评级还反映出，穆迪对东芝公司治理框架的实施感到愈发担忧。
穆迪称，有关东芝流动性状况恶化，或对银行债务条款违约无可挽救的证据，或将给该公司评级带来直接压力。
穆迪称“减值损失或将进一步导致东芝对银行债务金融条款违约”。
穆迪称，尚不清楚东芝收购CB&I Stone & Webster是否遵守了新的公司治理框架。(完)
(编译 杜明霞/王颖；审校 戴素萍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”