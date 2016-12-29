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国际财经 | 2016年 12月 29日 星期四 10:03 BJT

穆迪下调东芝评级至CAA1 并可能进一步下调

路透12月28日 - 穆迪将东芝(6502.T)评级下调至CAA1，并列入进一步下调观察名单。

穆迪表示，下调东芝评级主要反映出穆迪对东芝短期流动性持续性的担忧加剧。

穆迪还表示，下调东芝评级还反映出，穆迪对东芝公司治理框架的实施感到愈发担忧。

穆迪称，有关东芝流动性状况恶化，或对银行债务条款违约无可挽救的证据，或将给该公司评级带来直接压力。

穆迪称“减值损失或将进一步导致东芝对银行债务金融条款违约”。

穆迪称，尚不清楚东芝收购CB&I Stone & Webster是否遵守了新的公司治理框架。(完)

(编译 杜明霞/王颖；审校 戴素萍)

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