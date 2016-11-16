穆迪称贸易、政治及货币政策顾虑令2017年全球信贷前景蒙阴

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月16日 - 穆迪称，对于贸易疲软、政治风险和货币政策的担忧，加剧2017年全球信贷不平衡前景阴霾。
预计2017年全球经济增速为3%左右，2016年预估为2.6%，因发达经济体实现平稳增长。
技术创新和干扰带来的基本面的改变将在2017年和2018年开始显现。
大宗商品均价明年可能上涨。
在经济增长企稳、低利率的大背景下，2017年全球信贷条件仍不平衡。
全球信贷前景：贸易复苏疲弱、政治风险、对货币政策功效的担忧，导致前景存在不确定性。
英国脱欧谈判的启动、以及美国总统大选后政策方面的变化或将对经济和信贷造成影响。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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