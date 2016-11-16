穆迪称贸易、政治及货币政策顾虑令2017年全球信贷前景蒙阴

路透11月16日 - 穆迪称，对于贸易疲软、政治风险和货币政策的担忧，加剧2017年全球信贷不平衡前景阴霾。

预计2017年全球经济增速为3%左右，2016年预估为2.6%，因发达经济体实现平稳增长。

技术创新和干扰带来的基本面的改变将在2017年和2018年开始显现。

大宗商品均价明年可能上涨。

在经济增长企稳、低利率的大背景下，2017年全球信贷条件仍不平衡。

全球信贷前景：贸易复苏疲弱、政治风险、对货币政策功效的担忧，导致前景存在不确定性。

英国脱欧谈判的启动、以及美国总统大选后政策方面的变化或将对经济和信贷造成影响。(完)