穆迪将土耳其主权信用评级调降至垃圾级

路透伊斯坦堡9月24日 - 评等机构穆迪将土耳其主权信用评等调降至“垃圾级”，称因在政变流产和经济放缓带来风险后担心其法治问题。穆迪此举可能吓退数以十亿美元计对土耳其的投资。

土耳其仰赖投资资金的流入为经常帐赤字和外债偿付融资，该国是20国集团(G20)中经常帐赤字最高的国家之一。遭到降评将迫使该国在国际市场上的借款成本升高。

土耳其总理Binali Yildirim表示，此举显示穆迪有失公允，而且没有只根据经济因素来设定评等。

他对记者表示，“我们并不认为这些评估是公正无私的。我们认为它们企图去造成大家对土耳其经济的某种看法。”

穆迪将土耳其的长期发行人和优先无担保债券评等从Baa3降至非投资级Ba1。但其展望仍为稳定，称因土耳其规模7,200亿美元的经济灵活有弹性，良好的财政追踪纪录抵销了其所面临的国际收支压力。

标准普尔在7月军事政变失败后便将土耳其评等调降两个级距，降至投资级以下。

惠誉是唯一还将土耳其评为投资级的评等机构，该公司将在2017年初评估该评等。

穆迪在电子邮件的声明稿中表示，“之所以降评是因为...该国庞大的外部融资要求相关的风险升高，(且)先前提供支持的信贷基本面走弱，尤其是经济成长和制度优势。”(完)