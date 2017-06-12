穆迪预计英国大选结果或导致退欧谈判推迟 可能对评级不利

路透伦敦6月12日 - 评级机构穆迪称，英国大选没有一个党派取得过半数优势，这一结果可能令该国退出欧盟的谈判被推迟，这对英国的信用评级可能不利。

另外，英国或许会放慢削减预算赤字的步伐，将赤字列入优先级较低的事项当中，这也对评级不利。

穆迪称，英国政府目前可能考虑不太强硬的退欧选项，这将有利于债信评等。

穆迪称，“尽管目前还不清楚英国政府将考虑对策略进行哪些调整，但可能目前正在考虑“更软化”退欧。这或将要求留在欧盟单一市场或关税联盟。“

穆迪给予英国的债信评等为Aa1，较其他两个主要评等机构高出一个级距。(完)