穆迪预计英国大选结果或导致退欧谈判推迟 可能对评级不利

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月12日 - 评级机构穆迪称，英国大选没有一个党派取得过半数优势，这一结果可能令该国退出欧盟的谈判被推迟，这对英国的信用评级可能不利。
另外，英国或许会放慢削减预算赤字的步伐，将赤字列入优先级较低的事项当中，这也对评级不利。
穆迪称，英国政府目前可能考虑不太强硬的退欧选项，这将有利于债信评等。
穆迪称，“尽管目前还不清楚英国政府将考虑对策略进行哪些调整，但可能目前正在考虑“更软化”退欧。这或将要求留在欧盟单一市场或关税联盟。“
穆迪给予英国的债信评等为Aa1，较其他两个主要评等机构高出一个级距。(完)
(编译 汪红英/于春红; 审校 张涛/王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。