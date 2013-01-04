穆迪称需进一步预算举措才会上调美国负面展望至稳定

路透纽约1月2日 - 评级机构穆迪投资者服务周三表示,尽管"财政悬崖"解决方案得到批准,但美国若想避免Aaa评等继续保有负面展望,还需有更多举措.

标准普尔称财政悬崖协议的达成,不会影响到其作出的美国负面展望观点.该机构表示,政策制定者仍有许多工作待完成.

穆迪在一份声明中表示,美国国会周二通过的避免增税减支方案,厘清了联邦政府的中期赤字和债务轨迹.

不过穆迪称,该协议并未给美国政府中期负债比率的明确改善提供基础.

"我们的评级立场是等待未来几个月内将会出现什么结果,之后才会对债信评等展望或评级作出决定."穆迪美国主权债信分析师Steven Hess对路透表示.

"这是重要的一步,但也只是刚刚迈出的第一步."他说.

美国要想使其主权信用评级展望从负面被上调至稳定,就需要降低预算赤字,并使预算赤字处于长期下降态势.

穆迪称,"另一方面,缺乏进一步削减赤字的举措可能会对美国评等造成负面影响."

标准普尔周三在一份声明中称,"我们认为昨天达成的协议难以让美国中期公共财政的基础更为可长可久,所以本周所达成的预算妥协不会影响我们对美国信用评等展望的看法."

该评级机构称,预算协议的确降低了美国陷入衰退的可能性,但包括预算可能大规模削减在内的症结仍存.

穆迪预计美国债务上限将被上调.由于美国12月31日触及债务上限,目前该国财政部正在动用特别措施以兑现财政承诺.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)

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