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时事要闻 | 2017年 5月 10日 星期三 11:39 BJT

文在寅宣誓就任韩国总统 称准备好访问朝鲜

路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。

文在寅在议会大楼的圆形大厅举行的简单仪式中宣誓就任总统，接替在3月被弹劾下台的前总统朴槿惠。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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