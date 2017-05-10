文在寅宣誓就任韩国总统 称准备好访问朝鲜

英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。
文在寅在议会大楼的圆形大厅举行的简单仪式中宣誓就任总统，接替在3月被弹劾下台的前总统朴槿惠。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。