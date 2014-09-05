王岐山批评月饼腐败问题

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透上海9月5日 - 中共中央纪委书记王岐山指出，反腐可能至少持续五年，并对月饼腐败问题提出警告。
《中国日报》援引王岐山的话报导称，“大张旗鼓反腐败、反对铺张浪费”这事儿至少得抓五年。
电视台周四也对王岐山在8月份一次会议上的这番讲话进行了报导。
报导指出，王岐山批评了月饼腐败问题。
今年中秋节前的月饼销售已经受到大幅冲击。报导援引吴川月饼协会的数据称，在主要的月饼产区，销量只有去年的一半。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。