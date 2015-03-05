《路透早报》--3月6日

[今日看点]

经济数据：

--香港2月外汇存底

--日本2月外汇储备

--日本1月同时和领先指标(0500GMT)

--德国1月工业生产(0700GMT)

--法国1月贸易收支(0745GMT)

--瑞士2月消费者物价指数(CPI)(0815GMT)

--意大利1月生产者物价指数(PPI)(0900GMT)

--欧元区GDP第四季修正值(1000GMT)

--美国2月非农就业岗位和1月国际贸易收支(1330GMT)

--加拿大1月贸易收支、建筑许可和第四季劳动生产率(1330GMT)

--美国1月消费者信贷

重大经济事件及官员讲话：

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯地区商会的午餐会上，以“经济情况以及再会了，达拉斯”发表演说

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话

--瑞典央行英韦斯参加瑞典商业与政策研究中心/SIFR金融委员会有关“央行在政策利率接近下限时能做什么”的小组讨论。

以下为3月5日下午5:00至3月6日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧洲央行上调经济成长预测，下周开始印钞

欧洲央行(ECB)下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。 欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。欧洲央行上调今年的经济成长率预估至1.5%，高于去年12月预估的1.0%。该央行现在预测2016年经济成长1.9%，亦高于先前预测的1.5%。

欧洲央行努力避免卷入关于希腊前途的政治争论，德拉吉暗示欧洲央行不会同意希腊的请求，允许该国发行更多的短期债券来克服短期融资困难。但他表示，欧洲央行已经提高了希腊央行可以向其银行业提供的紧急流动性援助(ELA)金额。

--美国上周初请失业金人数增至5月以来高位，第四季生产率下修

美国上周初请失业金人数增至去年5月以来高位，可能引发对于劳动市场的担忧。周四公布的另一项数据显示，美国第四季非农生产率萎缩幅度明显大于初值，因产出未能跟上工时的增加。美国劳工部周四公布，在截至2月28日的一周，经季度调整的初请失业金人数增加7,000人至32万人。这是去年5月中旬以来的最高水平。

劳工部公布的另一份报告显示，美国第四季非农生产率环比年率修正值为下滑2.2%，前值为下滑1.8。

美国商务部周四公布，1月工厂订单较上月减少0.2%，预估为上升0.2%，12月为下跌3.5%。美国1月耐久财订单确定为上升2.8%。

--英国央行：继续维持指标利率和购债规模不变，已经六年按兵不动

英国央行周四再次维持指标利率在纪录低点0.5%不变，已经六年在指标利率方面按兵不动。但经济形势的改善料预示着英国可能在未来12个月的某个时候开始升息。央行总裁卡尼表示，他预期央行的下一步行动将为升息。不过，他也指出，如果通胀率在零水准附近停留时间超过一年，那么可能需要推出更多刺激举措。

--美联储称所有参加第一阶段压力测试的银行业者都已过关

美国联邦储备委员会周四宣布，所有参加第一阶段压力测试的31家美国银行业者都已过关，但那些交易业务庞大的银行测试结果偏低。这31家银行都超过了5%的最低核心资本要求。但华尔街投行高盛、摩根士丹利和摩根大通等测试结果垫底。下周将公布第二阶段压力测试的结果，美联储将藉此决定银行业者能否向股东派发更多的红利。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四在交投清淡中小幅收高，投资者不愿大举作注，等待周五关键的非农就业报告出炉。该报告预料将是影响美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的主要因素。道琼工业指数收高38.82点，或0.21%，至18,135.72点；标准普尔500指数上涨2.51点，或0.12%，至2,101.04点；Nasdaq指数涨15.67点，或0.32%，至4,982.81点。

--欧洲股市触及逾七年高位。欧洲央行(ECB)的言论令人鼓舞，超市家乐福和基金公司施罗德投资的业绩强劲，提振股市大涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,569.48点。在德拉吉讲话时，该指数触及2007年11月以来的最高水平1,572.02点。英国富时100指数涨0.61%，收报6,961.14点。德国DAX指数收高1.0%，报11,504.01点。法国CAC 40指数收涨0.94%，报4,963.51点。

汇市:

--欧元兑美元跌穿1.10美元，为2003年来首次，美元兑一篮子主要货币进一步走高，此前欧洲央行宣布下周开始实施购债计划，以提振欧元区经济成长。欧元兑美元过去六个月累计下跌15%，周四短暂跌穿1.10美元，为2003年9月来首见，触及1.0988美元日内低位。欧元尾盘下滑0.45%，至1.1029美元，在欧洲央行总裁德拉吉记者会后，欧元跌势加速。

美元兑一篮子主要货币触及11年半新高。美元指数一度升至2003年9月来最高的96.593，最新报96.380，上扬0.43%。美元兑日圆升穿120日圆关口，最新涨0.4%，报120.10日圆，交易商称，美国宏观基金买盘热络，回补其美元空头。

债市:

--美国公债价格基本持平，交易商等待美国周五公布就业报告，从中寻找美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时升息的线索。美国30年期公债价格尾盘跌2/32，收益率报2.72%，基本持平于周三尾盘水准。指标10年期公债价格尾盘涨1/32，收益率报2.12%，与周三相近。

--欧元区公债市场上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉承诺称，如有必要将把购债时间延续至2016年以后，以实现欧元区通胀目标。除了两年期德债外，欧元区公债收益率全面下跌。两年期德债收益率略高于欧洲央行负0.2%存款利率。德拉吉称，欧洲央行购债将避开收益率低于央行负0.2%存款利率的公债。法国、意大利和德国通膨保值债券收益率下跌多达18个基点。

油市:

--油价震荡收低，因美元急升及美国寻求和伊朗达成核协议，抵销了稍早利比亚和伊拉克供应忧虑对市场的提振效应。利比亚宣布该国约十几个油田因安全忧虑而遭遇不可抗力，伊拉克油井被伊斯兰国武装份子放火，这些消息扶助油价在欧洲交易时段攀升。在纽约交易时段，油价从盘中高位回落，因美元兑欧元触及11年半高位，打压以美元计价的原油价格。布兰特原油收低0.07美元，报每桶60.48美元，盘中一度上涨逾1美元。美国原油收跌0.77美元，报每桶50.76美元，稍早上升至52.40美元。

金属市场:

--金价由升转跌，跌穿每盎司1,200美元，因欧洲央行上调明年通胀预估带动金价上升后，空头回补买盘枯竭。1910 GMT，现货金跌0.04%，报每盎司1,199.45美元。美国4月期金收跌0.4美元，结算价报每盎司1,196.20美元。现货银持平在每盎司16.19美元。现货钯金跌0.5%，报每盎司824.78美元。现货铂金小跌0.02%，报每盎司1,176.95美元。

--伦敦金属交易所(LME)多数主要基本金属上涨，因在中国降低经济成长目标后，市场寄望中国将推出进一步经济刺激举措。但期铜价格下滑，其库存再次急升令供应过剩的忧虑加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜是今日唯一收低的两种基本金属之一，收跌0.1%，报每吨5,835美元。期铅劲升2.6%，收报每吨1,820美元，此为逾两周最高水平。期锡收涨1.9%，报18,140美元。（完）

(整理 张荻； 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。