越来越多日本企业预期今年获利增长--调查

路透东京6月21日 - 路透企业调查结果显示，越来越多的日本企业预计，在日圆走软和消费者信心提升的扶助下，本财年企业获利将增长，近来金融市场动荡对多数企业获利前景影响不大。

调查显示，预期获利温和增长的日企比例上升至48%，较三个月之前上升1个百分点。预期获利大幅增长的企业比例由7%跳升至12%。

在首相安倍晋三激进新政的支持下，企业前景已经好转很多。安倍的政策打击日圆自去年末开始走软，支撑了出口。上个月日本出口增速创两年多来最快。

虽然日圆自5月22日创下的四年半低点已经上涨5%，但仍较去年11月中旬水平下跌约30%。日本兑美元现报约98日圆。

“汇率在80日圆与大约100日圆差距很大，”一家金属器械公司的受访者表示，他预计获利会大幅增长。

这项Nikkei Research在6月3-17日为路透进行的调查，查访了400家企业，有298家企业回覆了有关获利预估的问题。

调查相关图表请点选：(link.reuters.com/keg98t)。

企业还表示海外及国内需求均有改善，亦提振其获利前景。

“我们经手的业务量复苏，让我们期待获利上升，”一家汽车相关企业称。

表示需求升温的还包括电子、机械和石油行业的企业。

尽管对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)还有多久将开始缩减刺激举措的疑虑，上周打压日股日经指数.N225跌落熊市领域，但61%的企业称，过去一个月左右股市走势对其展望的影响微乎其微。

路透企业调查(Reuters Corporate Survey)访查400家资本额逾10亿日圆(1,050万美元)企业的管理高层。其中制造业和非制造业各半，不过企业毋须回答每一道问题，且可不具名。(完)

(编译 李春喜/张若琪 审校 李爽/王兴亚)

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