调查：更多美国初级交易商预期美联储会在3月前缩减刺激措施

* 16个受访交易商中，有七人预期美联储3月缩减买债，另七人预期1月或更早

记者 Chris Reese 编译 王冠中

路透纽约11月8日 -路透调查周五显示，有更多的美国初级交易商现在预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在3月前缩减经济刺激措施。此前美国公布的10月就业报告和其他数据，显示出经济更趋稳健。

两周前的类似调查显示，多数初级交易商预期美联储要等到明年3月才会开始缩减买债计划。

周五公布的数据显示，美国10月就业岗位增幅大于预期，再加上近期的经济数据显示出经济复苏更加坚稳，这让几个初级交易商指出，现在的风险更加偏向美联储在1月甚至更早缩减买债。

“关于美联储，12月开始缩减刺激措施是有可能的，而随着今天的数据公布，这可能性又更加升高，”纽约Jefferies &Co的首席金融分析师Ward McCarthy称。

在16个回覆的初级交易商中，有七个预期3月开始缩减买债，六个预期1月，一个预期12月，一个预期4月，一个预期2014年中。一初级交易商的分析师表示，在3月或者更早缩减买债的机率是五五波，而另一人表示，时间要视数据表现而定。

在10月22日的类似调查中，15个受访交易商中，有九个预期美联储在3月开始缩减买债，两个预期在1月28-29日政策会议上，两个预期2014年第一季，一个预期至少等到1月，一个预期要等到2014年6月。

“尽管这次的就业数据较预期强劲，但我们仍旧认为3月会议是美联储缩减买债比较可能的时间。尽管如此，12月也有缩减的可能性，”纽约高盛首席经济分析师Jan Hatzius称。

“我们可能在未来两周众多美联储官员演说、叶伦的联储主席提名听证、和美联储10月会议记录中，取得美联储思维的进一步线索，”Hatzius称。(完)

(译文审校 侯向明)

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