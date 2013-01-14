摩根大通预计布兰特油价2014年将走高

路透1月14日 - 摩根大通(JPM.N)称,预计布兰特原油价格在2014年将更高,因未来几年全球原油库存下滑导致市场吃紧.

摩根大通表示,布兰特原油价格在2014年料平均每桶122.5美元,较2013年油价预估上涨7.5美元.摩根大通对2013年布兰特油价的预估维持在115美元不变.

"重点是预期中的经济复苏将允许石油输出国组织(OPEC)三国(沙特、阿联酋和科威特)能够维持产出接近当前水平,"分析师Colin Fenton在1月11日的一份报告中说.

摩根大通还预计2014年美国原油价格将为每桶115美元.其同时亦维持对美国原油2013年的价格预估不变,为每桶99美元.

摩根大通预期,美国墨西哥湾地区的精炼紧张局面将使得2013年和2014年美国原油-布兰特原油价差维持在"相对较阔"的水准,即使运输紧张情势有所缓解.

摩根大通称,预计2014年美国原油-布兰特原油价差将平均为每桶7.5美元,除非美国改变政策允许原油出口到北美大陆以外的地区.(完)

(编译 侯向明; 审校 孙茉莉)

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