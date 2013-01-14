摩根大通预计布兰特油价2014年将走高

今年前三个月英国消费者支出增速创下逾三年来最低水平--Visa
路透伦敦4月10日 - 周一公布的一项调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。
路透1月14日 - 摩根大通(JPM.N)称,预计布兰特原油价格在2014年将更高,因未来几年全球原油库存下滑导致市场吃紧.
摩根大通表示,布兰特原油价格在2014年料平均每桶122.5美元,较2013年油价预估上涨7.5美元.摩根大通对2013年布兰特油价的预估维持在115美元不变.
"重点是预期中的经济复苏将允许石油输出国组织(OPEC)三国(沙特、阿联酋和科威特)能够维持产出接近当前水平,"分析师Colin Fenton在1月11日的一份报告中说.
摩根大通还预计2014年美国原油价格将为每桶115美元.其同时亦维持对美国原油2013年的价格预估不变,为每桶99美元.
摩根大通预期,美国墨西哥湾地区的精炼紧张局面将使得2013年和2014年美国原油-布兰特原油价差维持在"相对较阔"的水准,即使运输紧张情势有所缓解.
摩根大通称,预计2014年美国原油-布兰特原油价差将平均为每桶7.5美元,除非美国改变政策允许原油出口到北美大陆以外的地区.(完)
(编译 侯向明; 审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月10日 - 周一公布的一项调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。
路透4月7日 - 路透调查中将近半数受访分析师认为，加拿大经济成长前景今年已经改善，但在美国贸易政策不够明确的情况下，加拿大央行对升息采取谨慎态度，是正确之举。
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。