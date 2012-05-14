分析：摩根大通交易巨亏的核心问题

5月11日，位于纽约的摩根大通总部外飘扬的司旗和美国国旗。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 在隐讳不明的市场上,摩根大通的规模反成包袱

* 交易性质复杂且层层交错,导致问题衍生

* 摩根大通创造出信用违约互换(CDS),并发展交易

路透5月14日电---摩根大通(JPM.N)对冲策略失利造成损失至少20亿美元,这不光是因为摩根大通管理松散,也是因为由它开创的信用违约互换(CDS)市场变得稀薄,而摩根大通自身规模相对变得过大.

CDS这种衍生性商品在2008年金融危机处於核心地位.摩根大通原本是利用CDS对冲其他投资的曝险,而且涵盖了与北美投资级及垃圾级债券相关的合约、及欧洲与亚洲的债券.

摩根大通协助催生了CDS市场.但根据市场交易员及衍生品专家指出,有两项因素,让摩根大通难以守住这些CDS部位,并付出巨大代价.

首先,由於债券市场情势转变,迫使摩根大通调整对冲操作,摩根大通在互换合约之上又加上另一个互换合约避险,造成结构更加复杂,某个互换合约的损失无法靠别项合约获利抵销的风险也愈来愈高.

其次,摩根大通庞大的互换合约部位,已经超出这个交易有限的市场所能轻易消化水准.缺乏流动性也意味着,一旦交易开始变差,紧急出口对摩根大通而言已经太小,无法迅速脱身.

更糟的是,由於摩根大通在这个市场的份量极为巨大,对冲基金及其他交易方明显看出,摩根大通遭到孤立且面临风险,这让其他人有机会针对摩根大通的部位反向对作获利.

摩根大通CEO迪蒙承认对这些交易的执行及监督松散.他并表示,可能要一直到年底或更晚,才能解除这些部位.他拒绝透露这些部位难以脱手的程度,但他表示,摩根大通可能还需要损失10亿美元或更多,才能将这些部位交易出去.

**代价节节高升**

摩根大通惨跌一跤的确切影响,现在还在估算之中.

虽然摩根大通可以轻松消化20亿美元甚至更高的损失,但它的评等周五遭惠誉调降,摩根大通防范问题爆发的声誉大损.迪蒙呼吁放松监管的主张,也失去公信力.毕竟这些监管就是为了防止银行投入这种巨大风险.摩根大通周五股价大跌逾9%,市值缩水约150亿美元.

摩根大通正在调查这笔巨亏的始末,根据知情消息人士表示,摩根大通预料本周将接受首席投资办公室纽约负责人Ina Drew的辞呈,同时要求Ina Drew下面两名主管辞职.

摩根大通在1990年代开创CDS市场,当年摩根大通的一群金融工程专家设计出这项投资工具,让投资机构可以针对债券的信用水准变动进行避险或炒作.2001年时,摩根大通推出一项互换合约指数,协助提高CDS交易热度.

其他公司交易员指出,造成摩根大通巨亏的祸源,是透过一项CDX.NA.IG.9指数所进行的债券押注,这个指数追踪北美约127个投资级企业的CDS,包括Target (TGT.N)、家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)、卡夫食品(Kraft Foods)KFT.N、沃尔玛(WMT.N)及Verizon Communications(VZ.N).

摩根大通的部位由不同指数部位层层交叠,正反方向皆有.某些部位原本应该是要抵销别的部位.但交易商表示,由於部位层次愈堆愈多,无法发挥互相抵销效果的风险也愈来愈高.

**愚蠢交易和聪明交易**

但部分交易商认为,今年年初摩根大通的假设开始出现差错.如果根据企业信用品质将全线改善的观点来布仓,当信用质量下滑时,就会亏钱.更糟糕的是,当信用评级下降的公司数量少於该银行对此情形的预估,针对上述观点的布仓进行避险操作,亦会招致损失.

衍生品及结构性金融工具方面的专家Janet Tavakoli称,虽然部位层层交错的问题变得日益严重,但由於投资组合的架构方式,令这一问题未能浮上台面.

Tavakoli称,"摩根大通持有大规模CDS的本质是,随着CDS发售所带来的收入涌入,似乎连傻瓜都可以赚钱."她还谈到,在她看来,摩根大通所使用的估值模型"无法分辨愚蠢交易和聪明交易."她说,最严重的缺陷是,这种假设会被刻意或无意地操纵,因此未进行避险操作的资金流入也会看起来有避险.

根据交易商,市场上的对冲基金及其他机构嗅到了摩根大通的弱点,而且许多机构也利用了这样的机会.4月初华尔街日报及彭博对摩根大通持有巨额CDS进行了报导,只是使人们意识到该银行的问题,并使摩根大通的处境更加孤立.

尽管迪蒙拒绝透露具体持仓的相关情况,但他指出,因为其试图为其仓位"再避险",所以才使投资组合变得"更加复杂."

**蒙羞**

这些交易造成巨亏令摩根大通蒙羞,不仅是因为该银行开创了CDS这个市场,而且也是因为原本这些交易本身的设计初衷是为了保护银行免于损失.就像保单一样,CDS合约赋予了买家在债券违约时从卖家收取补偿的权利.由於市场对避险工具的需求增加,银行创造出对合成指数交叉交易的方式.

金融危机後,摩根大通受到的损伤相对较轻,因而获得巨大的新权利和影响力.而迪蒙承认,如今在衍生品交易上的失误,使得摩根大通信誉大损.

摩根大通的规模亦是一个问题.摩根大通以优於其他同业的状况走出金融危机,并成为美国以资产计规模最大的银行.2008年摩根大通接手破产的华互银行,承担了3,070亿美元的资产,随之将数以10亿美元计的资金注入首席投资办公室(Chief Investment Office,CIO).自此客户存钱的速度就一直快於放贷,也就使得CIO有更多资金用於投资.

近几年来,摩根大通从CIO的投资中获得了数以亿美元计的回报.但在用此收益中的一大部分补偿是此溃败所造成的亏损後,对该部门更加严格的管制可能会降低其利用闲余资金赚钱的潜力.

目前,摩根大通很难找到足够的买家以其认为合理的价格,接管处於亏损状态的互换合约.

迪蒙不喜欢这样的痛苦,但称摩根大通拥有足够多的资本可以应对亏损."我们想要使这些部位的经济价值最大化,不会惊慌失措,也不会做任何愚蠢的事情,"他对分析师说,"我们愿意承受动荡,这就是生活."(完)

--编译 蔡美珍/兰秀娟;审校 王洋/王冠中

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