摩根大通冀望中国区投行业绩再创新高--高层

* 冀今年中国区投行业务收入创历史新高

* 资本市场在逐渐松动过程中

* 建议中国企业投资海外或考虑用人民币

发稿 康熙泽/许贵卿

路透北京3月10日电---国际知名投行--摩根大通(JPM.N)亚洲区投资银行副主席方方周六表示,虽然去年中国区投行业务收入较2010年的历史高位有所回落,但寄望今年该项收入能再创历史最好水平.但拒绝透露具体数字.

兼任摩根大通中国首席执行官的方方在"两会"间隙接受路透采访时并呼吁,要创新离岸人民币投资渠道和产品,鼓励中国企业投资海外时使用人民币.

他表示,公司冀望今年中国区投行业务收入创新高的信心主要来自两方面,包括储备项目"非常多";且资本市场目前是在逐渐松动和重新开启的过程中.

"我们今年前两个月,在香港市场完成的High-grade Bond(高等级债券)的量已经和去年半年的量差不多了."他说,"High-yield Bond(高风险债券)也开始可以成功发行."

他解释道,市场的启动一般是从风险最低的投资领域开始,慢慢投资者感觉低风险产品回报率不能得到满足後,开始往高风险产品领域转移.

而IPO(首次公开发行)方面,方方表示,可期待从3月底开始到6月期间,若干由摩根大通承销的大型IPO出现.

据汤森路透"亚太地区(不含日本)投资银行估算交易费用"数据显示,2011年摩根大通债券承销、股票承销、银团贷款和并购四个项目的估算交易费用总额为3.31亿美元,同比下降36%.但仍在汤森路透统计的25家投资银行估算交易费用排名中位居第四位.

**人民币国际化**

身兼全国政协委员的方方在今年两会提案中呼吁,创新离岸人民币投资渠道和产品,推进人民币国际化进程.

他建议,中国企业在考虑对海外部分企业,特别是那些以中国为主要目标市场的海外企业进行投资时,应鼓励部分使用人民币.

"投资接受方既可以将人民币在离岸市场兑换成其他币种,也可以直接以人民币采购中国公司提供的设备、原料和服务,"他说.

中国企业"走出去"步伐日趋加快,去年非金融类领域对外直接投资601亿美元.中央政府制订的2012年目标为,增长10%达到660亿美元.

人民币国际化也在步步推进.人民币跨境贸易结算在不到三年的时间里成绩明显,去年全年结算量高达2.08万亿元人民币,占贸易总量约10%,而一年前该比重仅为2%.

方方并建议,针对欧洲部分银行在未来一、二年内将会有大规模补充资本金的需求,中国企业也可以尝试以人民币作为出资币种,有选择地投资参股其中优质的金融机构,或引导这类金融机构到离岸人民币市场通过发行人民币次级债等方式补足资本.

中国於去年第四季度放开人民币FDI(外商直接投资)和RQFII(合格境外人民币机构投资者),打通离岸人民币回流内地渠道.在更为透明的机制下,离岸人民币融资活动亦出现空前繁荣,1月在香港发行的点心债券总额超过70亿元人民币.

中国政府正加快推进资本账户下更多项目的开放.继人民币FDI和海外直接投资(ODI)推出後,政府提出在2015年将上海建成全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心的雄心勃勃的计划.(完)

--审校 乔艳红

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