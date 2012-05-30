独家：摩根大通被卷入日本板硝子供股案内幕交易调查

5月15日 保安人员在摩根大通位于美国佛州坦帕的办公设施附近巡逻。 REUTERS/Reuters Photographer

* 摩根大通为泄密方--消息

* 监管机构准备对涉及内幕交易的日本基金进行罚款

* 摩根大通,大和证券为日本板硝子供股的承销商

路透东京5月29日电---日本当局对一宗内幕交易的调查周二牵涉到美国摩根大通(JPM.N).这家倒霉的银行被查出在2010年泄露有关日本板硝子(5202.T)供股计划的保密信息.

了解调查情况的三位人士表示,当局已经确定,摩根大通一位销售人员向东京的Asuka资产管理公司泄露了是次供股的信息.

这是外资银行首次在日本当局的调查中被牵涉到.此次调查令外界关注这种被业内和监管机构称为在日本市场几乎司空见惯的行为.

没有迹象显示摩根大通会在日本面临任何处罚.即便日本监管机构对内幕交易课以罚款,通常也只是象征性的.

尽管如此,摩根大通卷入调查这件事的曝光,有可能让人对这家银行的内部管控产生新的疑问.此前摩根大通因为"伦敦鲸"一案而蒙受至少20亿美元的损失,已经成为关注焦点.

摩根大通是日本板硝子供股的两家主承销商之一.该银行表示,并未被控"组织"参与内幕交易.

日本证券交易监督委员会(SESC)表示,准备对Asuka资产管理公司处以罚款,因发现该基金通过在日本板硝子2010年9月供股5.05亿美元之前做空其股票而获利.

监管机构称,有关供股的消息来自一家承销商,但未透露其名称.是次供股的主承销商是摩根大通证券与大和证券资本市场.

Asuka称旗下一名基金经理已卷入这宗内幕交易.Asuka为日本养老基金和其他机构投资者打理资金.

该公司提到,此人已被解除在Asuka Opportunities Master Trust的职务,但未透露是否已被解雇.截止到4月,该基金管理的资产规模为2.88亿美元(230亿日圆).

在日本板硝子董事会於2010年8月批准发行新股前的两周,其股票挫跌15%.供股募集资金部分用於在中国的资本投资和业务拓展.

熟悉内情的消息人士透露,在是次供股前後,日本板硝子已意识到供股的消息发生泄漏,并要求摩根大通和大和证券开展内部调查.

据称两家券商均回复称,他们没发现有信息突破了"中国墙"的迹象."中国墙"是指同一公司内投资银行业务和经纪业务之间保证信息隔离,不致因信息泄漏,而导致不公平的内幕交易.

消息人士曾表示,摩根大通只用了几天就结束了内部调查.

而SESC自行开展的调查认定Asuka因摩根大通一员工泄密而获利,实质上断定摩根大通的调查不够深入,未能发现消息泄露行为.

"到目前为止,监管机构尚未告知我们,整个公司或任何部门有组织地涉及此事件,"摩根大通表示.

大和证券已经表示,其内部控制健全,没有证据表明公司任何人卷入任何不当行为.

Asuka表示,将成立一个委员会以加强合规举措,将邀请外部顾问加入.(完)

--编译 郑茵/肖群英/王兴亚;审校 张涛

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