摩根大通第一季获利增长 但主营业务表现半温不火

资料图片：美国国旗（左）和摩根大通的公司旗帜飘扬在纽约摩根大通公司总部门前。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 第一季每股盈余为1.59美元，上年同期为1.19美元

* 法律诉讼相关支出减少约25亿美元

* 上年同期业绩受伦敦鲸交易巨亏的严重影响

路透纽约4月12日 - 摩根大通(JPM.N)周五公布第一季获利增长，得益于抵押贷款诉讼的相关支出减少，但该银行多数主营业务均表现一般，其整体营收也出现下降。

这样的业绩反映出这家全美最大银行所承受的压力，尽管其正在从去年造成逾60亿美元亏损的“伦敦鲸”交易损失中恢复。获利的增长有许多来自会计调整，而并非因为客户需求增加。摩根大通股价收跌0.6%至49.01美元。

消费银行业务获利减少12%至26亿美元，忽略会计调整因素的企业与投资银行业务获利减少2%至25亿美元。

这些业务部门遇到的困难，预示着华尔街其它银行也处境堪忧，不少银行将在下周公布业绩。

摩根大通的商业银行和资产管理部门获利增长，但以美元计的增幅太过微小，无法对整体业绩产生什么影响。

首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在声明中表示，第一季整体行业的贷款增长都较去年第四季疲弱，他指出小企业仍然小心翼翼。

该银行在某些领域的贷款增加。例如第一季抵押贷款额增至527以美元，上年同期为384亿。

不过，来自住房贷款的利润下降。随着房屋市场的复苏，有更多银行进入抵押贷款市场，压低了利润率。

由于利率位于低位，整体行业的贷款收益普遍降低。银行的高收益资产到期，只能替换成低收益资产，但融资成本并没有降这么多。摩根大通的净利润率由2.61%降至2.37%，该指标用于衡量贷款利润率。

整体净利增至65.3亿美元，合每股盈余(EPS)为1.59美元，上年同期分别为49.2亿和1.19美元。总营收下降3.6%至251.2亿美元。这两个比较期间的业绩均包括特殊项目。

爆出“伦敦鲸”交易巨亏的企业与私募股权部门第一季获利为2.50亿美元，上年同期为亏损10.2亿美元，当时由于巨额信贷衍生品交易损失，营收锐减14亿美元。

该部门业绩改善对第一季总体业绩有所帮助，但摩根大通决定减少法律诉讼相关支出的拨备提列，对业绩的促进作用更大。该行2013年第一季法律诉讼支出接近于零，去年同期约为25亿美元。

迪蒙在新闻电话会议中表示，银行之所以减少这方面拨备，是因为前几个季度已经提列了很多。

该行另一个对季度业绩有帮助的会计决定是，提列6.17亿美元信贷损失拨备，少于上年同期的7.26亿美元。

该行削减了之前提列的坏账拨备，通过减少拨备，摩根大通每股盈余增加了0.18美元。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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