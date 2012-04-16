摩根大通：今明两年人民币兑美元预计均升值约3%

路透北京4月16日电---投资银行摩根大通(JPM.N)周一发布报告称,未来几年人民币虽仍有升值空间,但升值步伐料将放缓,今明两年升幅预计均为3%左右.

中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.

"未来几月,我们预计人民币汇率会在当前水平附近波动,不会出现明显升值或贬值.这主要由於国内仍担心中国经济短期内面临风险,而且出口近来也不太景气."报告指出.

摩根大通认为,这种情况下,央行面临国内一些政治压力,要求暂停人民币升值以助出口,提振国内经济增长.而且,随着通胀压力缓解,对人民币升值的呼声相对减弱.

但临近年中,经济将恢复增长动力,贸易也会逐渐回到较大顺差中,整体环境可能支持人民币继续渐进升值.

"整体而言,人民币未来两年可能继续渐进升值...同时双向日浮动弹性也会增强."

摩根大通并认为,美元在人民币汇率机制中扮演的角色可能逐渐减弱,预计未来央行可能更多提及一篮子货币的概念.

周一中国外汇交易中心人民币兑美元即期收跌,报6.3150元,上日收盘价为6.3030元.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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