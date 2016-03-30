投资者降低对较长期美国公债的看多押注--摩根大通调查

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透纽约3月29日 - 据摩根大通周二发布的调查显示，最近一周投资者降低对较长期美国公债的配比，即便指标美债收益率因为美国经济第一季出现扩张步伐放缓的迹象而下跌。
最近一周看多美债的投资者比例与看空的投资者比例持平。
路透数据显示，指标10年期美债收益率上周触及两周低点1.852%。
摩根大通的调查显示，看多的投资者比例从前一周的21%降至18%。这些投资者持有的较长期美债要高于他们的投资组合基准。
该行还称，看空的投资者比例从前一周的19%降至18%。
持中性立场的投资者比例从60%升至64%。
周二，指标10年期美债收益率报1.898%，较周一收盘位下滑2基点。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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