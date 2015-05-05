摩根士丹利预计与德银的官司或致其损失2.9亿美元

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透5月4日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)周一表示，德意志银行旗下的Deutsche Bank National Trust Co针对其约7.35亿美元抵押贷款的质量提起的诉讼，可能导致该公司损失逾2.9亿美元。
摩根士丹利在一份监管文件中称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)去年4月提起一项诉讼，指控摩根士丹利对这些贷款质量存在虚假描述。
文件称，这些贷款由摩根士丹利一家子公司支持的信托持有。Deutsche Bank National Trust是该信托的受托人。
摩根士丹利表示，纽约南区联邦地区法院上月部分驳回了摩根士丹利提出的撤销该案的动议。
摩根士丹利预计，加上其他成本，判决可能导致公司损失大约2.92亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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