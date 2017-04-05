摩根资产在香港推出一支均衡基金 提供较低波幅投资方案

路透香港4月5日 - 摩根资产管理周三称，在香港推出一支均衡基金，为投资者提供较低波幅的投资方案。

据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。

新基金的基金经理高礼行称，“基金初步的资产配置将反映我们对未来一年经济增长势头进一步扩大的信心，这将为增长型资产，例如股票，创造一个光明的前景。”

摩根资产指出，过去数年香港投资者更多投资于债券，在加息环境下若投资组合只持有债券，表现将较均衡投资策略逊色。

摩根资产管理机构业务拓展总监吴家俐认为，当面对加息环境及意料之外的市场事件，均衡基金能够帮助投资者在灵活投资固定收益及股票当中，捕捉增长机遇。此外，投资组合中旨在至少八成资产对冲为美元，因此可透过投资其他货币资产捕捉外汇带来的额外机遇。

新基金具有每月派息的特点，且备有美元、港元、澳元对冲、欧元对冲及人民币对冲类别选择。（完）