摩根资产在香港推出一支均衡基金 提供较低波幅投资方案

中国财政部称穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港4月5日 - 摩根资产管理周三称，在香港推出一支均衡基金，为投资者提供较低波幅的投资方案。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。
新基金的基金经理高礼行称，“基金初步的资产配置将反映我们对未来一年经济增长势头进一步扩大的信心，这将为增长型资产，例如股票，创造一个光明的前景。”
摩根资产指出，过去数年香港投资者更多投资于债券，在加息环境下若投资组合只持有债券，表现将较均衡投资策略逊色。
摩根资产管理机构业务拓展总监吴家俐认为，当面对加息环境及意料之外的市场事件，均衡基金能够帮助投资者在灵活投资固定收益及股票当中，捕捉增长机遇。此外，投资组合中旨在至少八成资产对冲为美元，因此可透过投资其他货币资产捕捉外汇带来的额外机遇。
新基金具有每月派息的特点，且备有美元、港元、澳元对冲、欧元对冲及人民币对冲类别选择。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）