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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 15:26 BJT

摩根士丹利计划进一步裁员

摩根士丹利执行长James Gorman周四表示今年将进一步裁员1,000人左右，以实现员工总数较2011年12月减少7%的目标。该行稍早公布第二季营收骤减。除摩根士丹利外，还有几家大银行本周公布季度业绩时宣布了进一步节支措施。

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