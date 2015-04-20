焦点：摩根士丹利第一季获利创金融危机以来最高 交易部门表现突出

图为摩根士丹利总部大楼的企业标识。 REUTERS/Mike Segar

路透4月20日 - 华尔街投行摩根士丹利(MS.N)周一公布，第一季获利创金融危机以来最高，受债券和股票交易部门营收提高提振。

与其主要竞争对手一样，摩根士丹利交易部门第一季也受到一些因素支撑：即瑞士央行弃守瑞郎汇率上限、欧洲央行宣布量化宽松举措、美国联邦储备委员会(美联储，FED)迈向收紧货币政策。

全球股市亦普遍表现强劲。

摩根士丹利第一季净利激增60%，在整体季报表现不俗的美国大型银行中名列榜首。之前高盛(GS.N)公布获利增长41%。

“我们并没有增加冒险来创造这些营收”，执行长戈尔曼在讨论财报的电话会议上称，他说这个季度是该行“多年来最强劲的一季”。

摩根士丹利不太重视债市，而是比较重视为富人管理财富，以腾出资本满足更加严格的监管规则。

可归属普通股股东的净利增至23.1亿美元，合每股1.18美元，上年同期分别为14.5亿美元和每股0.74美元。

汤森路透数据显示，这是2007年第二季以来该行获利最高的一个季度。

**2007年以来最高获利**

摩根士丹利股价收盘上涨0.57%至36.96美元，盘前一度大涨约2.6%。

摩根士丹利第一季经过调整后的平均股东权益报酬率(ROE)为10.1%，超过了戈尔曼设定的最低目标10%。该行更加注重回报率，而非营收。

扣除特殊项目后，该行每股获利为1.14美元。

根据汤森路透I/B/E/S计算，摩根士丹利第一季经调整的每股获利为0.85美元。分析师的预估为0.78美元。

扣除特殊项目后的净营收增长10.3%至97.8亿美元，超过91.7亿美元的平均预估。

财富管理业务营收上升6.2%至38.3亿美元，约占总营收的39%。该业务的税前获利增长24.6%至8.55亿美元，利润率为22%，处于今年的预估区间内。

经调整的股票销售和交易业务营收增长三分之一，至22.7亿美元，表现强劲，但还是赶不上高盛(GS.N)录得的23.2亿美元。

扣除特殊项目后，固定收益证券和外汇业务(FIC)营收上升15%至19.0亿美元，创三年来最高水平。

高盛和摩根大通(JPM.N)也公布，这些业务领域的营收增加。

去年，财富管理业务对营收的贡献跳升至近45%，2006年时还不足20%。同期，FIC业务营收比重从逾三分之一降至约12%。

第一季薪资福利支出增加5%。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/张荻/杜明霞；审校 许娜/张涛)

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