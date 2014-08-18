摩根资产推出RQFII主动型股票基金 A股投资占比至少七成

路透香港8月18日 - 美国摩根大通集团(JPM.N)旗下亚洲资产管理分支周一称，在香港推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）主动型股票基金，70%或以上的基金资产分配于中国A股。

这是摩根资产于今年初获得中国外汇管理局批出10亿元RQFII投资额度以来，首度推出相关产品，也是首个由环球资产管理机构发行的主动型股票基金。不过是次基金对应RQFII额度为5亿元。

摩根资产管理零售分销业务副总裁麦研科称，“A股近期升势唤起投资者对人民币计价产品的投资兴趣，并带动QFII（合格境外机构投资者）和RQFII的需求。”

该支名为“摩根中国A股机会基金”旨在广泛涉足国内股票市场，基金经理可灵活分配至少70%或以上的基金资产于中国A股，也可分配高达10%的资产于中国发行并投资于A股的股票基金（包括交易所买卖基金ETF）。此外，基金最高可投资组合的15%于B股，或最高可投资组合的30%于香港和美国上市之中国股票、于中国以外发行的股票基金。

该基金的基金经理梁碧娴称，随着中国宏观经济进一步靠稳、政策支持以及估值处于低水平，今年下半年A股有机会出现估值上调，而该基金尤其看好非必需消费品、健康护理和科技板块。

“外国投资者有兴趣买入的A股为大市值、优质且价格被低估的公司。”她说，“最近全球资金从已发展市场调配至发展中市场，这样的资金流向对中国股市有利。”

她并称，将于10月实施的沪港通为A股市场结构性改革的第一步，有助改变目前散户参与度偏高的格局。虽然相比之下QFII和RQFII的投资限制比沪港通要多，然沪港通初期交易规模不大，因此投资者仍有需要通过QFII和RQFII来涉足A股市场。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。