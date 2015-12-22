摩根大通支付1.5亿美元 就“伦敦鲸”丑闻集体诉讼达成和解

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透纽约12月21日 - 摩根大通(JPM.N)已同意支付1.5亿美元，就投资者针对“伦敦鲸”证券欺诈在美国提起的集体诉讼达成和解，这项交易丑闻造成62亿美元损失。
曼哈顿联邦法庭上周五的文件中披露了和解内容，令2012年爆出这起丑闻而衍生的集体诉讼获得解决。
这宗和解案包含2012年4月13日至5月21日期间购买摩根大通股票的所有人士，摩根大通股票在此期间下挫约四分之一，市值蒸发逾400亿美元。
摩根大通一名发言人未立即回应置评要求。
摩根大通支付超过10亿美元，并坦承犯行，为美英两国皆着手调查的“伦敦鲸”损失案件达成和解。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。