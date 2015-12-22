摩根大通支付1.5亿美元 就“伦敦鲸”丑闻集体诉讼达成和解

路透纽约12月21日 - 摩根大通(JPM.N)已同意支付1.5亿美元，就投资者针对“伦敦鲸”证券欺诈在美国提起的集体诉讼达成和解，这项交易丑闻造成62亿美元损失。

曼哈顿联邦法庭上周五的文件中披露了和解内容，令2012年爆出这起丑闻而衍生的集体诉讼获得解决。

这宗和解案包含2012年4月13日至5月21日期间购买摩根大通股票的所有人士，摩根大通股票在此期间下挫约四分之一，市值蒸发逾400亿美元。

摩根大通一名发言人未立即回应置评要求。

摩根大通支付超过10亿美元，并坦承犯行，为美英两国皆着手调查的“伦敦鲸”损失案件达成和解。(完)