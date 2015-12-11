摩根士丹利同意支付2.25亿美元和解抵押贷款证券相关诉讼

路透纽约12月10日 - 美国国家信用社管理局(NCUA)周四称，摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)已经同意支付2.25亿美元了结一起诉讼，该行被指向信用合作社出售有问题的抵押贷款支持证券，相关信用合作社后来遭遇破产。

NCUA称，自2011年开始提起此类诉讼以来，该局已经从银行那里追回近24.3亿美元资金。

上述诉讼的目的主要是为了挽回投资损失。2009-2010年期间，相关投资损失导致U.S. Central、Western Corporate、Constitution Corporate、Members United Corporate和Southwest Corporate等几家信用合作社破产。

国家信贷管理局的部分诉讼针对银行，这些银行被指出售问题住房抵押贷款支持的证券。还有一些则针对信托机构，这些信托机构被指未能做好贷款服务机构的监控，或是未要求银行购回问题贷款。

“NCUA将继续从相关金融机构为信用合作社挽回损失，我们认为是这些金融机构导致了信用合作社的损失，”NCUA董事会主席Debbie Matz在声明中表示。

摩根士丹利未立即对上述和解发表评论。此番和解了结了在纽约和堪萨斯的官司。

NCUA表示将继续对瑞士信贷CSGN.VX、高盛(GS.N)和瑞银UBSG.VX提起类似诉讼。

美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)均已了结各自的官司。(完)