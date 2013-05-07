摩根士丹利预计下半年布兰特原油和天然气价格上涨

路透5月6日 - 摩根士丹利(MS.N)周一在一份研究报告中称，2013年下半年布兰特原油和天然气价格料上涨。

该行称，今夏全球石油供需状况料吃紧，下半年布兰特原油价格可能升至每桶110-115美元交投。

布兰特原油期货周一在震荡交投中升逾1%，升破每桶105美元，因以色列袭击叙利亚令中东原油供给的担忧超过对全球经济疲软可能抑制需求的担忧。

该行还表示，预计2013年下半年天然气价格平均为每百万英热单位(mmBtu)4.45美元。周一纽约盘收报4.011美元。

该行在报告中称，令天然气价格从现在至第三季维持高位的因素包括，3月末库存与五年均值相同，以及墨西哥出口管线输出能力将提高。

摩根士丹利在4月8日把2013年美国天然气价格预估上调7%，因3月异常寒冷，生产持平至减少，而需求具有韧性。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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