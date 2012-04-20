摩根士丹利债券交易耕耘多年终见成果

* 摩根士丹利称固定收益投资终有回报

* 第一季每股亏损0.06美元;上年同期每股盈余(EPS)0.50美元

* 扣除特殊会计项目EPS为0.71美元

* 财富管理业务表现强劲,削减成本有助於业绩

* 股价收高2.32%

路透4月19日电---摩根士丹利(MS.N)在债券交易业务耕耘多年之後,终於在第一季赢取市场份额,公司季度获利得以超越许多分析师预期.

摩根士丹利表示,扣除特殊会计项目,第一季债券交易营收较上年同期增长,其主要对手高盛(GS.N)同期却出现下滑.摩根士丹利股价周四收盘上涨2.32%.

"我们在几年前就发现,在固定收益产品方面我们未能发挥出自己的优势,"财务长Ruth Porat在专访时说."我认为,在经过一番努力之後,我们正在开始看到成果."

在财富管理业务方面,摩根士丹利也取得一些进展.

尽管如此,该行第一季仍出现亏损,因为会计调整带来20亿美元损失.分析师在评估其表现时,通常会排除这个项目,即债务估值调整(DVA).

摩根士丹利公布,第一季净亏损1.19亿美元,或每股亏损0.06美元.上年同期则为获利7.36亿美元和每股盈余(EPS)0.50美元.

扣除债务估值调整(DVA)因素,摩根士丹利盈利14亿美元,合EPS为0.71美元.

该行第一季的交易业务营收远高於去年第四季,多归因于固定收益市场转佳所赐.

与去年第一季相较,该行交易业务表现亦明显好转,为许多同业所望尘莫及.

"这显然表明是个别企业出现改善,"JMP证券公司分析师David Trone指出.

在摩根士丹利发布财报後,数位分析师表示,该公司的获利及营收优於他们的预期,主因交易业务表现突出.

"这些交易业绩明显优於我们的预估,"Edward Jones 分析师Shannon Stemm指出."摩根士丹利表现优於同业的事实,确实显示对这项业务的投资开始取得成果."

Porat认为,客户债券交易活动增加,多数是由於欧洲央行12月宣布的长期再融资操作(LTRO)的结果.

她表示,摩根士丹利的利润来自於向客户建议如何对冲欧洲相关风险,特别是在外汇方面;并从执行这些交易获利.

该行与花旗集团合资的财富管理业务在第一季利润率提高至11%,上年同期为10%,去年第四季为7%.

该行计划今年夏天完成技术整合,提供统一的财务咨询平台,一年将可节省5亿美元.

摩根士丹利计划在5月31日之後向花旗购买合资财富管理业务的另外14%股权.届时双方原先议定的选择权已可以执行.

评级机构穆迪可能在近期调降摩根士丹利评级,但Porat说该行对此早已做好准备.降级可能导致银行融资成本上升,提高对担保品的要求,客户及交易对手不得不将业务转往他处.

摩根士丹利第一季净营收总计为69亿美元.扣除债务估值调整(DVA),第一季营收为89亿美元,高於上年同期的78亿美元.

扣除DVA,摩根士丹利交易业务营收增长33%至50亿美元.剔除DVA的税前获利增长逾一倍至16.7亿美元.固定收益交易部门营收扣除DVA後为26亿美元,较上年同期增加34%.(完)

--编译 李婷仪/龚芳;审校 郑茵/张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。