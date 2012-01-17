摩根士丹利拟减少2011年奖金--WSJ

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透费城1月16日电---华尔街日报(WSJ)周一报导,投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)拟於本周向员工宣布,将会减少2011年奖金,目前发放的现金奖励最多为12.5万美元.
报导称,高盛集团(Goldman Sachs)也将削减约400位合伙人2011年的奖金,比2010年水平至少降低一半.
华尔街日报网络版提到,一些摩根士丹利高管暂时将不会获得奖金,2011年奖金推迟至今年底发放.该公司将把奖金中超过12.5万美元的部分的支付时间推延至2012年12月和2013年12月.
报导并称,摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)及公司运营委员会的其他九名成员,将推迟领取2011年全部奖金.摩根士丹利管理委员会约40名成员将有85%的奖金会延後发放.
而摩根士丹利低阶员工仅有25%或更少的奖金会推迟发放.总薪酬低於25万美元的员工会立即领到全额奖金.
无法立即联络到摩根士丹利发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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