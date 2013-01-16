摩根士丹利推迟发放高收入雇员奖金--消息

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透纽约1月15日 - 三位知情人士周二表示,摩根士丹利(MS.N)将用三年的时间支付高收入雇员2012年的奖金,这将令物质激励更加契合股东的利益,并增加雇员离职的难度.
其中的一位消息人士称,摩根士丹利将把所有年收入超过35万美元和奖金至少5万美元的雇员的奖金推迟发放.该人表示该措施不适用于零售经纪人.
纽约Steven Hall & Partners公司的总经理JoeSorrentino说表示,针对高收入者长时间的推迟发放奖金非同寻常,不过或将有更多的银行效仿此做法.
"许多投资者应该对此感到庆幸,不过雇员或不会如此,"她说.
消息还称,2012年奖金的详细信息将在周四传达给雇员,而再过一天摩根士丹利将公布第四季财报.
(编译 王洋; 审校 高琦)
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