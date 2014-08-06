美国金融：摩根士丹利称或因抵押贷款债券交易被加州起诉

路透纽约8月5日 - 摩根士丹利周二在一份报告中称，加利福尼亚州总检察长将对其进行起诉，原因是金融危机前该州最大的公共养老基金买进13亿美元赔钱的抵押贷款债券。

摩根士丹利向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告称，加州总检察长“指出，已得出初步结论，该公司对(住房抵押贷款支持证券)故意进行严重失实的描述。”

检察总长还表示，“认为公司的行为违反加州法律，可能寻求三倍赔偿、罚款、以及强制救济，”摩根士丹利称。该行表示不同意这些指控，而且进行了辩护。

被指控的失实陈述是有关结构投资工具Cheyne Finance，该公司在2007年破产。加利福尼亚养老金CalPERS买进价值13亿美元该工具。

加州总检察长的发言人拒绝就此事置评。摩根士丹利发言人称不评论报告以外内容。