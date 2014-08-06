美国金融：摩根士丹利称或因抵押贷款债券交易被加州起诉

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透纽约8月5日 - 摩根士丹利周二在一份报告中称，加利福尼亚州总检察长将对其进行起诉，原因是金融危机前该州最大的公共养老基金买进13亿美元赔钱的抵押贷款债券。
摩根士丹利向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告称，加州总检察长“指出，已得出初步结论，该公司对(住房抵押贷款支持证券)故意进行严重失实的描述。”
检察总长还表示，“认为公司的行为违反加州法律，可能寻求三倍赔偿、罚款、以及强制救济，”摩根士丹利称。该行表示不同意这些指控，而且进行了辩护。
被指控的失实陈述是有关结构投资工具Cheyne Finance，该公司在2007年破产。加利福尼亚养老金CalPERS买进价值13亿美元该工具。
加州总检察长的发言人拒绝就此事置评。摩根士丹利发言人称不评论报告以外内容。
摩根士丹利还称，另一宗抵押贷款法律诉讼令其第二季每股盈余下降0.02美元，至0.92美元。摩根士丹利在7月17日公布业绩后，用2.75亿美元与美国证券交易委员会达成和解。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张荻)
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路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。