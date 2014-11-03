独家：摩根士丹利执行长提出“优化”商品业务 让部门员工心慌慌

路透纽约10月31日 - 在摩根士丹利(MS.N)本月稍早举行的业绩电话会议上，执行长戈尔曼(James Gorman)表示，该行计划进一步“优化”石油、天然气、电力和金属等商品的自营和交易业务。此番言论对于其大宗商品部门员工而言无异于一颗重磅炸弹。

知情消息人士称，就在刚刚过去的周一，摩根士丹利大宗商品业务联席主管Simon Greenshields召集高阶员工开会时，遇到一连串的提问。这些员工在电话会议之前或之后都未被告知上述计划，他们希望弄明白戈尔曼说的“优化”是什么意思。

Greenshields对管理层的计划避而不谈，只告诉与会者“按照字面意思”理解，转而强调该业务正在成长的领域。消息人士表示，经过不长时间的讨论，Greenshields就结束了会议。

不管戈尔曼说的“优化”指的是什么，该行商品部门员工都认为这“对于我在摩根士丹利的职业生涯而言不是什么好消息”。根据KBW分析师Brian Kleinhanzl，优化的意思是“裁员或撤销不赚钱的产品”；该分析师对摩根士丹利的评级为“表现与大盘一致”。

Greenshields未回复置评请求。

“正如我们此前所说，摩根士丹利的大宗商品业务始终致力于为石油、电力、天然气和金属各领域的客户，在供应和风险管理需求方面提供服务，”发言人Mark Lake表示。

此时华尔街大宗商品业务正处于困难时期。持有、运输和存储硬商品的银行受到严格的监管审查，并面临要求他们退出这些业务的政治压力。

但不同于高盛(GS.N)把大宗商品作为一项核心交易业务，摩根士丹利急于脱手大部分此类业务。

摩根士丹利已经出售了石油终端和管线运营商Transmontaigne。该行努力了近一年，试图把另一个原油实货业务出售给俄罗斯石油巨擎Rosneft，但该交易可能因美国的制裁行动而夭折。该行计划，如果该交易在年底前不能完成，则考虑其它选择。

不过，摩根士丹利从大宗商品业务撤退，已让数十名相关员工前途难料，紧张不安。

对手银行一高管称，如果员工对于前途感到迷茫，这样一个聚集高薪人才的业务是无法成功运营的。该人士称，从外部看，摩根士丹利的策略令人费解。

但KBW的Kleinhanzl称，从摩根士丹利的角度来看，由于不能为股东创造足够的资本回报，除进一步精简别无选择。

“鉴于该业务的股东权益报酬率(ROE)，这是必要的业务决定，”他称。“这导致一些近期不确定性，但长期讲，我不认为这是该公司的核心业务。”(完)

(编译 王兴亚/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)

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