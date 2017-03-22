中国监管体系将导致利率上行 对银行业保持乐观--摩根士丹利

路透北京3月22日 - 大型投行摩根士丹利(MS.N)近日表示，当前中国银行业正处于相对合理的信用扩张期，对中国银行业继续保持乐观。目前银行股30%左右的分红水平较为合理，中国宏观审慎的监管体系可能会导致利率上行，但对增加金融透明度和银行的投资者都是有益的。

摩根士丹利中国金融行业分析师徐然在分析今年中国银行业形势时称，中国很多信贷需求非完全市场化决定的，所以一定的数量型管控能起到很好的作用，但可能会导致利率上行。不过监管政策实施对季末的影响还取决于央行的流动性管理的能力。这两年央行对流动性的管理能力是逐渐提高的。

“长期来讲，我们觉得这个对金融体系透明度的增加，控制金融机构的非理性扩张，还有就是对信贷金融资本市场投向清晰度的问题都有帮助。我们认为至少对银行的投资者来说是好的。”他表示。

随着近期银行业年报开始披露，徐然认为，中国国有大行一直有30%左右的分红，已经是比较合理的分红水平了，没有必要大幅提升分红的比例。银行业要兼顾一定的资产增长和分红平衡的问题，目前10%左右的资产增速加上30%-35%的分红比例可能是最优化股东回报的结构。

徐然指出，中国金融体系各个方面有一定的债务承受能力，现在整体进行逐步的紧缩，比如通过宏观审慎控制信贷增速，通过央行牵头对整个理财进行规范，导致更加合理的信贷增速，虽然可能导致利率的缓慢上升，但是利远远大于弊的。

他并称，当前中国政府采取的措施可以防止经济大起大落，同时逐渐控制金融风险，增加金融系统的透明度，都有利于减低资本帐户流出给人民币带来的压力，也有利于解决现在中国资本市场波动大，透明度较差的问题。

他说，中国工业贸易链导致的银行业风险可控，产能淘汰的平衡可能会比市场想像的早，所以对银行业资产质量的担心没有那么严重。同时中国工业复苏可能比想像得更快，监管者将有更多的政策灵活性清理金融市场，并导致资产利率的正常回归。（完）