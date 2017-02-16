中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利

柏瑞投资预料再有机构调降中国评级 但认为对债券通影响不大
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利(MS.N)近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指.SSEC目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
摩根士丹利提供的蓝皮书称，当前A股整体走牛的可能性正在增加，源于近几个月以来，新股发行已回归至正常水平，新增投资者开户也有所增加，但预计监管者会吸取2015年快速牛市中的保证金交易、期货交易及监管IPO的经验教训，因此A股牛市行情可能会更长。
沪综指周四中午收在3,219点，至目前为止，今年累积涨幅为3.72%；去年全年跌幅则为12.31%。
不过摩根士丹利表示，A股可能的风险将主要来自于中国的宏观经济周期性衰退，和政府自去年干预市场以来持有的大量股票被过于积极释放进市场，当前估计这一规模约1,500亿美元左右。
摩根士丹利并认为，继续看好五大高增长类别的股票，包括大众消费者、医疗保健、高端技术制造、国防航天和清洁能源、环境保护主题的股票。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。