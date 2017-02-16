中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利

摩根士丹利提供的蓝皮书称，当前A股整体走牛的可能性正在增加，源于近几个月以来，新股发行已回归至正常水平，新增投资者开户也有所增加，但预计监管者会吸取2015年快速牛市中的保证金交易、期货交易及监管IPO的经验教训，因此A股牛市行情可能会更长。

沪综指周四中午收在3,219点，至目前为止，今年累积涨幅为3.72%；去年全年跌幅则为12.31%。

不过摩根士丹利表示，A股可能的风险将主要来自于中国的宏观经济周期性衰退，和政府自去年干预市场以来持有的大量股票被过于积极释放进市场，当前估计这一规模约1,500亿美元左右。

摩根士丹利并认为，继续看好五大高增长类别的股票，包括大众消费者、医疗保健、高端技术制造、国防航天和清洁能源、环境保护主题的股票。（完）