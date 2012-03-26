大摩有意一次买断花旗所持合资公司股份--消息

路透3月23日电---熟悉摩根士丹利(MS.N)管理层想法的消息人士称,该行今年有意买断花旗集团(C.N)在双方合资财富管理公司的全部股份,价值大约在100亿美元.

根据合资公司摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney)的条款,从5月31日开始,在现有51%持股的基础上,摩根士丹利有权再从花旗购买14%的股份,并有权在2014年5月结束前,通过两次交易购得余下股份.

不过两家银行均开始暗示,目前可能有意透过一笔交易提前完成剩余49%股份的转让,并已开始在私下接触.

摩根士丹利和花旗发言人均拒绝对加快交易的可能性置评.

花旗目前对该合资公司的估值为210亿美元,摩根士丹利的估值则为略低於200亿美元.这意味着截至12月31日,以上述估值计算出的49%的股份价值103亿美元,或97亿美元.

尽管这个差距或许不算太大,但投资银行人士和分析师指出,摩根士丹利起初可能将估值压低在150亿美元附近,而花旗可能提出230亿美元左右的估值.

在摩根士丹利看来,花旗的筹资需求、疲弱获利和金融机构估值偏低,料会令其急於出手.

不过,摩根士丹利美邦眼下面临的一部分获利阻力有可能在几年内消退.因此随着形势变化,花旗或许有望得到更好的价格.这些阻力因素包括高整合成本、低利率和市场波动造成客户抽出资金.

分析师们表示,摩根士丹利料需透过发行债券来为此次交易融资.但惠誉(MCO.N)2月27日曾警告可能调降该行评级三个级距,若果真采取降级行动,那麽该行的融资成本将会提高许多.分析师称,这个迫在眉睫的威胁或让摩根士丹利管理层更希望尽快完成收购.

双方均有协商价格的动机.如果价格无法敲定,则需求助于仲裁人.这样的结果是两家投行都不想看到的,因为仲裁人的决定将具有强制力且不可预知.

"借助交易,花旗可以获得资金,而摩根士丹利将获得该财富管理公司的完全控制权和全部零售业务收益,双方将皆大欢喜."Jones Day律师Chip MacDonald表示.这家企业为金融机构的并购交易提供服务."我认为到最後,通过协商完成交易而不是拖延不决符合双方的利益."(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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