独家：摩根士丹利在中国雇聘行为受到调查--消息

路透11月26日 - 据知情消息人士透露，美国司法部正针对摩根士丹利(MS.N)在中国的招聘行为进行调查。

目前，美国当局对银行聘用有政治背景的中国雇员是否违反美国反腐败法扩大调查。

摩根士丹利发言人Wesley McDade拒绝置评。

美国当局对银行在中国招聘做法的调查于8月首次浮出水面，当时媒体披露，美国证券交易委员会(SEC)在调查摩根大通的香港办公室聘用中国国企领导人子女，是否以获得承销业务和其他合约为目的。

摩根大通已经表示正在配合调查。

上述消息人士和另一知情人士称，司法部正与SEC密切合作；后者对包括摩根大通在内的若干金融服务公司展开了全面调查，以查明它们是否在聘雇过程中违反防贿法例。

除摩根大通和摩根士丹利之外，路透尚未明确其他接受调查的银行。

这两位消息人士称，SEC已经要求全球金融服务业内的公司提供有关雇佣中国政府官员亲属的信息。两人未获授权公开谈论此事。

一位人士表示，SEC已将摩根士丹利的有关信息交给司法部，其拒绝提供调查结果细节。

另一人证实，摩根士丹利确实收到SEC要求提供中国聘雇信息的信函。该人士称，司法部尚未联系该公司，这或说明司法部的刑事调查还处于初期阶段。

摩根士丹利很早就预见了中国的经济潜力，在1995年购入了一家中国投行的股权。目前，该公司在中国拥有超过20名专职投行人士，为外资银行之最，并且参与了近年来的部分大规模首次公开招股(IPO)。

SEC与司法部的刑事检察官正在调查，投资银行的招聘活动是否违反了海外反腐败法，该法令禁止对外国政府官员行贿提供特别的好处以换取业务。

调查的核心是银行是否录取了不合格的人员，以博取有权分派业务的政府官员的照顾。

熟悉SEC调查的一位人士称，该调查结构与美国当局当年对油气公司是否向非洲等地的官员行贿，以躲避进口监管的调查类似。(完)

(编译 徐文焰；审校 侯向明)

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