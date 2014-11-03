《独家新闻》摩根士丹利执行长提出“优化”商品业务，让部门员工心慌慌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
此时华尔街大宗商品业务正处于困难时期。持有、运输和存储硬商品的银行受到严格的监管审查，并面临要求他们退出这些业务的政治压力。
但不同于高盛 把大宗商品作为一项核心交易业务，摩根士丹利急于脱手大部分此类业务。
摩根士丹利已经出售了石油终端和管线运营商Transmontaigne。该行努力了近一年，试图把另一个原油实货业务出售给俄罗斯石油巨擎Rosneft ，但该交易可能因美国的制裁行动而夭折。该行计划，如果该交易在年底前不能完成，则考虑其它选择。
不过，摩根士丹利从大宗商品业务撤退，已让数十名相关员工前途难料，紧张不安。
对手银行一高管称，如果员工对于前途感到迷茫，这样一个聚集高薪人才的业务是无法成功运营的。该人士称，从外部看，摩根士丹利的策略令人费解。
但KBW的Kleinhanzl称，从摩根士丹利的角度来看，由于不能为股东创造足够的资本回报，除进一步精简别无选择。
“鉴于该业务的股东权益报酬率(ROE)，这是必要的业务决定，”他称。“这导致一些近期不确定性，但长期讲，我不认为这是该公司的核心业务。”(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申