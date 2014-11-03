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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 11:20 BJT

《独家新闻》摩根士丹利执行长提出“优化”商品业务，让部门员工心慌慌

此时华尔街大宗商品业务正处于困难时期。持有、运输和存储硬商品的银行受到严格的监管审查，并面临要求他们退出这些业务的政治压力。

但不同于高盛 把大宗商品作为一项核心交易业务，摩根士丹利急于脱手大部分此类业务。

摩根士丹利已经出售了石油终端和管线运营商Transmontaigne。该行努力了近一年，试图把另一个原油实货业务出售给俄罗斯石油巨擎Rosneft ，但该交易可能因美国的制裁行动而夭折。该行计划，如果该交易在年底前不能完成，则考虑其它选择。

不过，摩根士丹利从大宗商品业务撤退，已让数十名相关员工前途难料，紧张不安。

对手银行一高管称，如果员工对于前途感到迷茫，这样一个聚集高薪人才的业务是无法成功运营的。该人士称，从外部看，摩根士丹利的策略令人费解。

但KBW的Kleinhanzl称，从摩根士丹利的角度来看，由于不能为股东创造足够的资本回报，除进一步精简别无选择。

“鉴于该业务的股东权益报酬率(ROE)，这是必要的业务决定，”他称。“这导致一些近期不确定性，但长期讲，我不认为这是该公司的核心业务。”(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)
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