摩根士丹利考虑关闭经纪部门办公室及裁员--消息人士

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约8月7日电---三位知晓内部讨论情况的消息人士称,摩根士丹利(MS.N)为了提高零售经纪部门的利润率,正考虑关闭一些经纪部门办公室,裁撤支持人员,并要求一些分支经理像顾问一样为公司产生收入.
摩根士丹利上周把区域数量从16个压缩至12个,裁撤了四个区域经理岗位.仅约八个月前,该公司才刚刚把19个区域经理岗位整合到16个.
摩根士丹利的招聘人员援引与内部顾问和经理们的谈话称,预计未来几周将宣布额外的成本削减措施.
他们称,正在商讨的变化有,把合资企业Morgan Stanley Smith Barney的120个分支"联合体"砍掉10%.
摩根士丹利新闻发言人Christine Jockle拒绝置评.
其中一位消息人士说,现在尚不清楚将裁撤多少岗位,不过最多可能会关闭100个办公室.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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