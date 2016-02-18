负利率或导致欧元区银行业获利被拉低5-10%--摩根士丹利

路透伦敦2月17日 - 摩根士丹利的分析师周三在一份报告中写道，若欧洲央行进一步下调已经是负值的利率，则该地区银行业获利可能被拉低5-10%。

不断增长的宏观经济担忧可能令欧洲银行业过去八年削减成本、增强资产负债表和采取避险策略的努力付之东流，该行业的市值自年初以来已蒸发近四分之一，或超过2,400亿美元。

市场还担心，负利率侵蚀了银行业的净利差(NIM)，并迫使银行对存款收取费用，因而已不是解决问题的办法，而是成了问题的一部分。

摩根士丹利的分析师写道：“若欧洲央行扩大量化宽松，其对很多欧元区银行的影响可能会从正面转为负面，或许会导致欧洲的自由银行终结，并引发银行争相改变模式以争夺手续费。”

负利率实际上对银行存放在央行的资金收费，但这些费用很难转嫁给客户，因为如果对客户收取费用，他们会将资金撤走，导致银行业资产负债表出现巨大缺口。

摩根士丹利称，存款利率若下调20个基点，则2017年银行业获利将平均被拉低约10%，有形股本收益率(ROTE)将被拉低80-90个基点。

“由于利率将在较长时间内维持在较低水平，利差压力料将成为欧洲银行业2016年的最大担忧之一。”(完)