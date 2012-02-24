欧债危机或提升欧元储备地位--摩根士丹利

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透纽约2月23日电---摩根士丹利美国外汇策略主管Gabriel de Kock周四表示,若欧元区债务危机促使欧洲领导人接受发行欧洲共同债券,欧元可能会成为更为广泛使用的储备货币.
de Kock在一项讨论美元未来的会议上表示,欧洲共同债券将是美债市场的替代选择,也让各国政府更容易将部分储备置放於欧元资产.
"如果你同意我对於这次危机只有在发行共同债券下才能解决的看法,不得不假设我们可能会见到储备经理人面临一个规模、流动性及整合度都和美债市场相当的欧债市场,"de Kock说.
de Kock表示,美元可能会维持民间金融交易主要货币的角色,但在全球外汇储备中的份额可能减少.
"我对美元感到担忧的原因是,美国财政政策看来是处於非常难以补救的轨道上,"他说.
de Kock指出,欧元在民间外汇交易中的份额可能不会增加多少,且会局限在地区内,并因欧元区成长放缓而受限.
他表示,中国人民币的商业运用则可能在未来几年大幅增加.段)但他说人民币在短期内不太可能成为主要储备货币,因这会和中国出口导向的经济成长模式相冲突.
de Kock称,人民币"将在民间部门交易货币中扮演更重要的角色,但作为国际储备货币,在可预见的未来内,其角色很可能仍微不足道."(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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