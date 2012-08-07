摩根士丹利对欧元区受困国家曝险增大 转而做空法国公债

* 摩根士丹利增加对受困欧元区成员国的曝险

* 该银行持有19.6亿美元法国主权债券空仓

* 该银行第二季交易亏钱更频繁

路透8月6日电---摩根士丹利(MS.N)的季度监管文件显示,第二季该银行对五个受困欧元区成员国的净风险敞口跳增73%.

摩根士丹利增持了由希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙的银行、政府和其他对手方所支持的股票、债券和衍生品,同时减少了针对这些风险敞口可能亏损风险的对冲仓位.

根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-Q文件,截至6月30日,摩根士丹利持有54.1亿美元与上述五国有关的资产,较前一季增长了35%.计入对冲仓位後,该银行对这些国家净曝险的价值为41.8亿美元,较截至3月31日的24.1亿美元增加了73%.

摩根士丹利亦大幅削减对法国的风险敞口,转为持有该国主权债的净空仓.

截至6月30日,摩根士丹利持有27.4亿美元法国股票、债券和衍生品,不到截至3月31日时的一半.进行信用违约互换对冲後,摩根士丹利对法国的净风险敞口为13.5亿美元,较三个月前下降67%.

摩根士丹利亦称,第二季出现交易亏损的情况比上季或上年同期都更频繁.

第二季摩根士丹利在64个交易日中有15个交易日录得亏损,比例占到23%.而第一季只有四日出现亏损,占这段时间交易日总天数的6%.上年同期的亏损天数为八天,占比为13%.

摩根士丹利第二季销售与交易净营收下跌35%至22.5亿美元,上年同期为34.4亿美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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