摩根士丹利降今年中国GDP增长预测至7% 料第三季减息

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透香港6月9日 - 投行摩根士丹利的报告称，将中国今年实质国内生产总值（GDP）增长预测由7.2%降至7%，并预期中国第三季减息，以改善经济表现。
报告称，政府的微刺激措施能否有效降低融资成本，仍然有待观察，尤其是最近银行同业业务政策收紧。同时，5月PMI数据可能令决策层更为犹豫是否应该采取更为宽松的措施。
“政府偏好的微刺激措施传导效应有限，并难以取代基准利率下调25个基点所起作用。”摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在报告中并称，“现时预期，第三季中国将会减息。”
该行认为，最重要一步是政府在需要时候放松金融市场并注入信心，不应因为担心流动性流向地方融资平台以及亏损的行业，而影响货币政策调整。
为反映外部需求疲软、本土需求强度不足以及弱通胀压力，摩根士丹利调低今明两年中国GDP增长以及居民消费价格指数（CPI）的预测。2014年实质GDP增长由7.2%降至7%，2015年由7.4%降至7.2%；但预期在微刺激措施的帮助下，今年第三及第四季经济增长温和回升。
2014年CPI预测由3.2%降至2.2%，2015年由3.6%降至2.8%；升幅主要由食品价格带动，但非食品价格造成通胀继续向下。
摩根士丹利并将今年底人民币兑美元汇价目标调至6.14，原为5.91。随着更多迹象显示经济增长回稳，该行预期2015年末人民币兑美元将升值至6.09。
中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，但下行压力仍大，要创新宏观调控方式，精准发力，定向调控。
国务院周六发布通知，决定派出督查组，对政策措施落实情况，开展新一届政府成立以来的第一次全面督查。国务院指出，必须看到，不少政策措施落实的力度不到位、效果不明显，没有充分发挥对经济稳定增长和转型升级应有的促进作用。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。