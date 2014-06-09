摩根士丹利降今年中国GDP增长预测至7% 料第三季减息

路透香港6月9日 - 投行摩根士丹利的报告称，将中国今年实质国内生产总值（GDP）增长预测由7.2%降至7%，并预期中国第三季减息，以改善经济表现。

报告称，政府的微刺激措施能否有效降低融资成本，仍然有待观察，尤其是最近银行同业业务政策收紧。同时，5月PMI数据可能令决策层更为犹豫是否应该采取更为宽松的措施。

“政府偏好的微刺激措施传导效应有限，并难以取代基准利率下调25个基点所起作用。”摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在报告中并称，“现时预期，第三季中国将会减息。”

该行认为，最重要一步是政府在需要时候放松金融市场并注入信心，不应因为担心流动性流向地方融资平台以及亏损的行业，而影响货币政策调整。

为反映外部需求疲软、本土需求强度不足以及弱通胀压力，摩根士丹利调低今明两年中国GDP增长以及居民消费价格指数（CPI）的预测。2014年实质GDP增长由7.2%降至7%，2015年由7.4%降至7.2%；但预期在微刺激措施的帮助下，今年第三及第四季经济增长温和回升。

2014年CPI预测由3.2%降至2.2%，2015年由3.6%降至2.8%；升幅主要由食品价格带动，但非食品价格造成通胀继续向下。

摩根士丹利并将今年底人民币兑美元汇价目标调至6.14，原为5.91。随着更多迹象显示经济增长回稳，该行预期2015年末人民币兑美元将升值至6.09。

中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，但下行压力仍大，要创新宏观调控方式，精准发力，定向调控。

国务院周六发布通知，决定派出督查组，对政策措施落实情况，开展新一届政府成立以来的第一次全面督查。国务院指出，必须看到，不少政策措施落实的力度不到位、效果不明显，没有充分发挥对经济稳定增长和转型升级应有的促进作用。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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