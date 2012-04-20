摩根士丹利预计中国未来公募基金规模年均增幅超15%

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透上海4月20日电---尽管近两年中国的公募基金业处於一个发展低谷,不过全球知名投行摩根士丹利(MS.N)中国公司高层周五却乐观预计,国内公募(共同)基金渗透率要比海外发达国家低得多,而且国内居民财富亦在快速上升,预计未来几年国内公募基金资产规模年均增幅将逾15%.
数据显示,受国内股指去年下跌逾两成的影响,64家国内基金公司旗下971只基金去年整体亏损5,004.26亿元.受业绩影响,去年公募基金的资产净值缩减13%,达2.13万亿元,是连续第二年下降.
摩根士丹利亚洲公司董事总经理兼中国首席运营官Carlos Oyarbide在全球基金峰会上坦言,短期而言,国内基金公司数量增长较快,出现产能过剩情况,而且近期基金业绩表现欠佳,散户投资者赎回常见.但长期而言,国内基金公司的发展前景仍是非常乐观的.
"人口越来越大,就需要人口这方面的保险啊,而且人口的财富也是在增长的,人均的GDP也是在增长的.这些都是非常好的一些因素,能够帮助增长."他指出.
他认为,国内基金行业的市场渗透率仅为6.3%,比其他发达国家要低得多.发达国家目前基本在50-60%水平.无论是渗透率还是人均财富的成长,都将成为催化剂来保证中国如此巨大的发展潜力得以变成事实.
他说,国内中产阶级的财富不断增加,资本市场持续发展,还有社保和养老金计划亦需要更多投资工具来支持,所有这一切都会给基金业的中长期资金流带来很大的益处,所以未来长期前景是乐观的.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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